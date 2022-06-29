Hisarcıklıoğlu: Kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması faydalı olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi şuralarının kamu ile özel sektörü bir araya getirdiği, sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra makamına iletildiği çok önemli bir platform olduğunu belirtti.

Burada dile getirilen pek çok meselenin, katılımcılar sayesinde çözüme kavuşmasının çok değerli ve memnuniyet verici olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yetkililerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında ve sorunların çözümünde destek olduklarını ifade etti.

Toplantıda dile getirilen konuların, ülke genelindeki oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare ederek belirlendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şunu da vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız."

Açılış konuşmalarının ardından, şura basına kapalı devam etti.