Hisarcıklıoğlu: Kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin çevrim içi düzenlediği "13. Kurumsal Yönetim Zirvesi"nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurumsal yönetimin, bir şirkette çalışan yöneticilerin sadece ortaklar adına değil, tüm tarafların temsilcisi olarak hareket etmeleri felsefesine dayandığını söyledi.

Kurumsal yönetimi uygulayabilmek için denetlenebilir bir ortama ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin esas alınması gerektiğine işaret etti.

Bu yıl zirve için "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" temasının seçilmesini doğru ve anlamlı bulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Sürdürülebilir olmak istiyorsan, faaliyetlerine devam etmek istiyorsan kurumsal yönetimi uygulaman şart. Ülkemizde iş dünyasının en önemli sıkıntılarının başında da bu geliyor. Büyük bir hevesle ve kaynak ayrılarak kurulan işletmelerin bir kısmı, maalesef belirli bir süre sonra yok olup gidiyor. Burada giden sadece o şirketin sermayesi olmuyor, ülkenin sermayesi yok oluyor." diye konuştu.

Kurumsal yönetimin kamuda da güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: "Geçmişten bu yana tecrübeler göstermiştir ki politika tasarımı sürecinde kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece kamuda sağlam bir kurumsal yönetim anlayışını oturtmuş olacağız."

"Kadın bakış açısı kurumsallıkta sizi bir adım öne çıkarır"

Her ölçekteki şirketin, imkanları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını işinde uygulamak zorunda olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Türk iş dünyasının başkanı olarak, şu 2 noktanın altını çizmek isterim. Her ikisinin altında da kurumsal yönetim anlayışı var. İlki, işe her zaman iyi bir ortakla yola çıkarak başla. 'Tek başıma hallederim' deme. Kapıdan geçerken ortağına her zaman yol ver, önce ben geçeyim hevesinde olma. Başarının sırrı işte burada. İkincisi ise evlatların arasında ayrım yapma. En üzüldüğüm noktalardan biri, babalar şirketi belli bir yere getiriyor, sonra ayrım yaparak işleri oğlanlara devrediyor, kızları işin dışında bırakıyorlar. İşte o şirketlerden bir daha hayır gelmiyor. İşte bu yüzden kurumsal yönetimde ayrımcılığa yer yok. Şunu çok açık söylüyorum, bir şirkette kadın girişimcinin, yöneticinin olması, kadın bakış açısının olması, kurumsal yönetim açısından sizi bir adım daha öne çıkaracaktır."

Hisarcıklıoğlu, uyguladıkları Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi'nin 20. yılını doldurduğunu ifade ederek, "Tıpkı otellerde olduğu gibi dünya genelinde odaların hizmetleri için yıldızlama sistemi vardır. Akreditasyon sisteminde bugün 365 oda-borsamızın 282'si akredite olmuş durumda. Yani bu 282 oda-borsamız, Paris, Londra, Berlin'deki odalar üyelerine en az hangi standartta hizmet sunuyorsa, o kalitede hizmet sunuyor." dedi.