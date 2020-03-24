Hisarcıklıoğlu: Kapasite raporlarının geçerlilik sürelerini uzattık
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerini, 1 Mayıs’a kadar uzattıklarını duyurdu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerini, 1 Mayıs’a kadar uzattıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle üyelerimizden ve Odalarımızdan gelen taleplerle; geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerini, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattık” ifadelerine yer verdi.