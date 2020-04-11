ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Hisarcıklıoğlu: Nefes kredisini en kısa sürede başlatmak istiyoruz

Hisarcıklıoğlu: Nefes kredisini en kısa sürede başlatmak istiyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı istediklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu: Nefes kredisini en kısa sürede başlatmak istiyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı istediklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için bankalarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı arzu ediyoruz. TOBB, oda/borsalar geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını üyelerine sunmuştur bugün de sunacaktır." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap