Hisarcıklıoğlu: Şirketleri ‘limit bitti’ diye çevirmeyin, hepimiz aynı gemideyiz

07 Nisan 2020

ANKARA(DÜNYA)



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF’nin kefalet limitinin artırıldığını ve riskin yüzde 80’ini devletin üstlendiğini belirterek, tüm bankaları riske düşen firmaları desteklemeye çağırdı.



Tüm dünya koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirten Rifat Hisarcıklğıoğlu, Türkiye’de de bir çok işletmenin faaliyetinin geçici olarak durduğunu, birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciro kaybı olduğunu aktardı.



Devletimiz de bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için tedbirler açıkladığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler çerçevesinde KGF’nin kefalet limitinin 250 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” diye konuştu.



Bankalara seslenen Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum”