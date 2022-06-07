Hisarcıklıoğlu: Türkiye Ürün İhtisas Borsası 19 milyar lira işlem hacmine ulaştı

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Borsası İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında yeni bir dönemin başladığını, bu yeni dönemde de özellikle tarım ve hayvancılık ticaretiyle uğraşanlara büyük görev düştüğünü belirtti.

Dünyanın geleceğinin tarımda ve hayvancılıkta olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla niye tarımın, niye hayvancılığın çok önemli olduğunu bütün dünya öğrendi. Şimdi bütün dünya tarım ve hayvancılığa döndü. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Sizler de bunu değerlendiriyorsunuz. Bakınız her yıl dünya nüfusu bir Türkiye kadar artıyor. Son 10 yılda dünya nüfusu 7 milyar... 500 milyon kişi, az gelirli gruptan orta gelirli gruba geldi. Orta gelirli gruba geçmesi demek köyden şehre göç demek. Son 10 yıla bakın. Dünyada en çok fiyatı artan ürünler hangisi diye baksanız son 10 yılda en çok fiyatı artan ürünler tarım ürünleridir. Onun için doğru sektördesiniz. Allah bu sektörün yokluğunu kimseye göstermesin."

"Kamyonun üstüne buğdayı koy da fabrika fabrika gezdir işi bitiyor"

Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber TOBB Tarım Ürünleri̇ Lisanslı Depoculuk AŞ'yi (LİDAŞ) kurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoculuğu kurduk. Burada da 2005 yılında ektiğimiz tohum tuttu. 2005 yılında biz ilk söylemeye başladık. Bugün 8 bölgede 408 bin tonluk bir kapasiteye ulaştık, lisanslı depoculukta. 2019'da Türkiye Ürün İhtisas Borsamız TÜRİB faaliyete geçti. Yani artık bizim kendi ürünlerimizin fiyatının belirlendiği yer bizim borsa oldu. Türkiye Ürün İhtisas Borsası, geçen yıl 19 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bu yıl da hızla artıyor. Önümüzdeki yıl da artacak. Yani artık kamyonun üstüne buğdayı koy da fabrika fabrika gezdir işi bitiyor. Bitti."

Eskişehir Ticaret Borsasında Türkiye'ye kazandırılan iki önemli sistemin olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan bir tanesi elektronik satış salonu sistemi. Eskişehir Ticaret Borsamız son teknolojiyle donatılmış elektronik satış salonunu hizmete almış durumda. Üreticilerin ürününe aynı anda 50 alıcı teklif verebiliyor. Bu, rekabeti de getiriyor. Hem burada tüccar aldanmıyor, aldatmıyor hem üretici aldanmıyor, aldatmıyor hem de sanayici... Yani üçünün de menfaati vardır. Eskişehir Ticaret Borsamızın kurduğu laboratuvarla da artık alıcı aldığı ürünün kalitesini biliyor. Üreticinin ürününe fiyat verirken, ona göre fiyat veriliyor. Bugün Türkiye'de 25 yetkili sınıflandırıcı laboratuvar var. Bunlardan biri de artık Eskişehir Ticaret Borsamız. En önemli şeylerden bir tanesi de lisanslı depoculuk sistemiydi. İşte artık hasat döneminde satmanıza gerek yok. İstediğiniz zaman satabiliyorsunuz. 50 bin tonluk lisanslı depo yakın zamanda sizlerin hizmetinizde olacak inşallah. Eskişehir Ticaret Borsamız buna da öncülük yapıyor."