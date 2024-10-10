Hisarcıklıoğlu: Vize ve kota sorunu karşılıklı ticareti artırmanın önünde en büyük iki engel

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Ayrıca, karayolu taşımacılığında var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor. Maliyetleri de artırıyor. Karayolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor” dedi.

İki gün sürecek Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı Nevşehir’de başladı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, toplantının AB ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı simgelediğini belirtti.

Pozitif gündemi sürdürmeyi ümit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün için belki, Türkiye-AB katılım süreci fiilen yürümüyor. Bununla birlikte, son dönemde “yüksek düzeyli diyalog” toplantıları dâhil, pozitif gündem oluşturacak bir dizi gelişme yaşanmaya başladı. Gümrük birliği sayesinde, iktisadi ilişkiler hız kesmedi. 2023 yılı itibariyle, Türkiye AB’nin 5. büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ülkemiz sanayi üretim yapısı, AB değer zincirleriyle başarılı bir entegrasyon süreci geçirmektedir. 2023 yılında Türkiye-AB mal ticareti hacmi 206 milyar Avro’dur. Hizmet ticaretimizse, 35 milyar avro’dur. AB aynı zamanda, Türkiye’nin en önemli yabancı sermaye yatırımı kaynağı haline geldi. Dolayısıyla Gümrük Birliği özellikle mal ticareti için Türkiye ile AB arasındaki en güçlü bağ olmaya devam ediyor.

Gümrük Birliğinin kapsamını genişletme ve işleyişinde iyileşme ihtiyacını da hepimiz biliyoruz. Ben aynı zamanda Eurochambres’ta başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Avrupa iş dünyası da gümrük birliği modernizasyonunu destekliyor. Bunu başarmalıyız.”

Seyahate vize engeli

Hisarcıklıoğlu, Karma İstişare Komitesinin Türkiye tarafını oluşturan, işçi ve memur sendika konfederasyonları, işveren, esnaf, tarım, kadın kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin vize sorunu yaşadığını vurgulayarak, “Komitede temsil edilen kurumların tamamı, AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum, sosyal ve iktisadi ilişkilerimizin gelişimini son derece olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sorunun acilen çözülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Taşıma kotaları yetersiz

Taşıma kotalarının yetersizliğinden de şikâyetçi olan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-AB arasındaki ticarette karayolu taşımacılığı, hızlı mal teslimatı için ciddi bir lojistik avantaj sağlamaktadır. Ancak var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor. Maliyetleri de artırıyor. Karayolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor” dedi.