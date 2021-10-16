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Hisarcıklıoğlu, yeniden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeniden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu'nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES'ın genel kurulu, dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.​

Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

 

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