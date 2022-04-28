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Hisarcıklıoğlu’na Azerbaycan ‘Dostluk Nişanı’ verildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Azerbaycan ‘Dostluk Nişanı’ verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, 'Dostluk Nişanı’ ile ödüllendirme kararı aldığı bildirildi.

Hisarcıklıoğlu'na Dostluk Nişanı’nın “Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına katkıları, girişimcilik alanındaki çalışmaları ve Türkiye Azerbaycan iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetlerden dolayı” verildiği kaydedildi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet iki devlet olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsına verilen ‘Dostluk Nişanı’ için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Türk iş dünyası adına teşekkürlerini sundu.