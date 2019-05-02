Hisarcıkloğlu: Kamudan alamadık bankaların eline kaldık

02 Mayıs 2019

Handan Sema CEYLAN - Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Mali Genel Kurulu’nda, iş dünyasının hükümetten beklentileri ve ulusal birliğe yönelik mesajlar dikkat çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, iş dünyasının yerine getirilen taleplerini sıralayarak teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, talepleri sıralarken de finansman sorununa dikkat çekerek “Kamu alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için bankaların eline insafına kaldık” dedi. Hisarcıklıoğlu, bu dönemde yanlarında en çok kamu bankalarının olduğunu da söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu konuşmasında, ekonomik sıkıntılar bulunduğunu belirtirken, bunları aşmaya yönelik girişimleri desteklediklerin vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Biz diyoruz ki; sadece umutsuzluk kötümserlik aşılayanlara inat adeta kara bulut duasına çıkanlara hak ve adaleti unutup linç kampanyası yapanlara inat eleştiriyi karşıtlık övgüyü yandaşlık gören ucuz kahramanlara inat ikbali ve menfaati için suyu bulandıranlara, bizden bir şey olmaz diyenlere inat 82 milyonun geleceği için hep beraber çalışma zamanı. Hemen şimdi kucaklaşma zamanı. Birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı. Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini korurken rahmetli Özal’ın vurguladığı 3 temel hürriyete; fikir teşebbüs ve inanç hürriyetlerine sahip çıkma zamanı. Ve işte yine bu nedenle diyoruz ki; ‘birliğimiz ebedi gündemimiz ekonomi’. Fitneyi ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız” dedi.

Seçimsiz dönemi iyi değerlendirelim

Hisarcıklıoğlu seçimlerin olmadığı dönemin reform fırsatı olarak değerlendirilmesini isterken, “Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün. Rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları arka arkaya hayata geçirelim” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini isterken, tarım, vergi, yargı, temel haklar alanlarında reform önerdi. Hisarcıklıoğlu, “82 milyon arasında güven ve birlikteliği artırmalıyız. İnsanlar birbirlerine güvenirlerse birlikte iş yaparlar. 100 sene önce yokluk içinde yoksulluk içinde işgal altındayken, Dumlupınar’da Kocatepe’de istiklali, Lozan’da istikbali birlikte kazanmadık mı? Ankara’da Cumhuriyet’i birlikte ilan etmedik mi? Bizler “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle yola çıkanların, bitmiş-tükenmiş bir devletin küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız” vurgusunu yaptı.

Alacaklarımızın takvime bağlanmasını istiyoruz

Küresel ekonomik ortamın gerek mal ticareti, gerekse finansman koşullarının zorlaştığını hatırlatan Hisarcıkloğlu, “Firmalarımızda yaşanan finansman sıkıntısının önemli bir nedeni de kamu da bekleyen alacaklarımız. Bunlar zamanında ödenmediği için bankaların eline insafına kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin yüksek faize mahkûm etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını bekliyoruz. Biz ödememizi 1 gün geciktirsek, kamu önce gecikme faizi kesiyor. Bu da yetmiyor, 3 kuruş borcumuz olsa tüm hesaplarımıza bloke geliyor. Sabah bir bakıyoruz, hesaplara bloke konmuş, çekler-senetler ödenmiyor. Ne huzurumuz kalıyor, ne itibarımız. Sayın Cumhurbaşkanım zatı alinizin bu konulara el atmasına ihtiyaç var” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu’nun bu konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bazı müteahhitlerin işlerini aksattığını belirterek, “Yapamayacaksanız o ihaleyi neden aldınız. 1,5-2 yıl geciktirdikleri halde hesaplarına bloke koymadık” yanıtı geldi. Erdoğan ayrıca, ekonomik taleplere yönelik, istişare mekanizmalarının açık olduğunu vurgulayarak, “Bu konuşmaların yeri burası değil” dedi.

Yeşil pasaportta reel sektör dışlandı

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında ayrıca yeni yatırımlar için OSB’lerde arazi tahsislerinin süresinin kısaltılmasını da istedi. Peşin verginin kaldırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde peşin verginin makul kabul edilebileceğini ancak şu anda ilave finansman yükü oluşturduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, hükümetin talimatına rağmen büyük kamu projeleri ile yerel yöneticilerin altyapı projelerinde yerli ürün kullanmaktan kaçınmanın devam ettiğini belirterek, yeni bir talimat verilmesini istedi. İş inşalarına yeşil pasaport verilmesi konusunda bürokrasinin direncinin devam ettiğini, reel sektörün dışlandığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda-Borsa Başkanları, Yönetimleri ve Meclis üyelerimiz de yeşil pasaportu fazlasıyla hak ediyorlar” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Nisan ayı sonu itibariyle bazı istihdam teşviklerinin sona erdiğini hatırlatarak, bunların süresinin uzatılmasını istedi, kısa çalışma ödeneği süresinin 3 aydan 6 aya uzatılmasını talep etti. Hisarcıklıoğlu, Kıdem Tazminatı Fonu tartışmasına da değinerek, iş barışını bozucu bir düzenlemeye karşı olduklarını, tüm tarafl arın tam uzlaşısının aranmasını istedi.

5 yıllık zaman aşımı uzun 1 yıla düşürülmeli

Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, işçilerin geriye dönük 5 yıl içindeki bir uzlaşmazlığa yönelik dava açabilmesinin “uzun bir süre” olduğunu belirterek, bunun suiistimallere yol açtığını, “Bizi fırsatçıların eline bırakmayın. Süreyi 1 yıla indirin” dedi.

İZLENİMLER

- Genel Kurulun ana sloganı “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” oldu.

- 365 oda ve borsadan 4 binin üzerinde katılımcı genel kurulda yer aldı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin Kurtuluş Savaşının 100.yılı için tasarladığı “Milli Mücadelenin 100. Yılı Logosu”, salonun önemli görsellerinden biriydi. Bu kapsamda ekranlarda yer alan “1919-2019 aynı ruh aynı heyecan” , “Yüzyıllık mücadele yüzyıllık gurur” sloganları dikkat çekti. Diğer sloganlar ise; “Geçmişi unutmadan geleceğe koşuyoruz”, “Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir”, “İstiklal ve İstikbal birlikten doğar” şeklindeydi. -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının taleplerinin sıralanmasına tepki göstererek, bunun yerinin bu konuşma olmadığını, iş dünyasının tüm taleplerine açık olduğunun altını çizdi.

- Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında Binali Yıldırım’ın adı anıldığında, salon alkışla karşılık verdi.

- Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile Faruk Çelik’in protokolde yer alması dikkat çekti.

- Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs’taki programa davet edildi. Ancak gelmedi. Dün düzenlenen tören için ise davetiyesi yoktu. Muhalefet bu oturuma davet edilmedi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere toplantıya 9 bakan daha katıldı. *Genel kurulda ilk defa da ödül töreni düzenlenmiş oldu.

- Yüksekova TSO Başkanı ile ödül alırken bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank ve Bakan Pekcan’ı konuyla ilgili görevlendirdi. Salonda en büyük alkışı TOBB’un hazırladığı filmde Kurtuluş Savaşını başlatan Mustafa Kemal Atatürk aldı.

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da genel kurula katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hüseyin Aydın uzun süre sohbet etti.

PROJELERİYLE ÖDÜL ALAN ODALAR



- Bursa TSO/Bursa Tekstil ve Mükemmeliyet Merkezi BUTEKOM

- Zile TSO/ Zile Gıda ve Gıda Makinesi Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE projesi

- İTO/İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Birimlerinin Kurulumu

- Adana TB/Modern ve Teknolojik Entegre Ticaret Borsası Projesi

- Kocaeli SO/ Kariyerport Mükemmeliyet Merkezi

- Samsun TSO/ Samsun Lojistik Merkezinin kurulması

- Yüksekova TSO/ Farkındalık ile Bağlan Hayata Projesi

- Eskişehir SO/ Endüstriyel Simbiyoz Ağları ve Güvenli Paylaşım Platformu (Sharebox)

- Antalya TB/ Yörex Yöresel Ürünler Fuarı