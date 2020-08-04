HISİAD Başkanı Tecdelioğlu: İşlerin hareketlenmesini bekliyoruz

04 Ağustos 2020

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

"Sektörümüzde hiçbir fabrika yüzde 100 kapanmadı" diyen Çetin Tecdelioğlu, sözlerine böyle devam etti:

"14 bin paydaşın, 800 bin çalışanının bulunduğu sektörüz. Geçen yıl derneğimizi kurduk ve sektörün yüzde 70’ini temsil ediyoruz. Sektörümüzde hiçbir fabrika yüzde 100 kapanmadı. Kısa çalışmadan birçok firmamız çıkmış durumda. Sektör için can suyu oldu. Maalesef kalkan dediğimiz teşvik paketinin içine hırdavat sektörü alınmadı. Bu nedenle ciddi anlamda mağdur olduk.Ocak-mart döneminde yüzde 10 büyüme ile 3,6 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirdik. Sonradan küçülme, 2020’deki hedeflerimizi revize etme gereğini doğurdu.Bu yılı 6,5-7 milyar dolar ihracat ile kapatacağımız tahmin ediyoruz. Seyahatler, fuarlar olmayınca, hedeflerin gerisine düştük. Yıl sonuna planlanan uluslararası fuarların iptali ile ilgili bilgi gelmedi. 2021 programları da yapılacak gibi görünüyor. Buna göre hazırlanıyoruz. İnşallah ertelenmez. 1-4 Nisan 2021 tarihinde TÜYAP’ın işbirliği ile kendi fuarımızı yapacağız. Uluslararası bir fuar olacak. Yapı fuarı ile eş zamanlı olacağı için büyük başarı bekliyoruz. Pandemi dönemini dijital ortamdaki görüşmelerle geçirdik.

Bayram da geçti.

"Artık işlerin hareketlenmesini, artmasını bekliyoruz."

Kısmi hareketlenme başladı bile.Evlilikler, boşanmalar hırdavat sektörünü yakından ilgilendiriyor. Pandemi döneminde evlilikler de boşanmalar da durdu. Artık işlerin hareketlenmesini, artmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde hiçbir işçimizi çıkarmadık. Yüzde 50’sini-30’unu kısmi çalışmaya soktuk, ama işten atma olmadı. Kısa çalışmanın 1 ay daha uzatılması dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. MENA bölgesi (geniş tanımlı Ortadoğu) bizim sektör için büyük bir potansiyel. 40 milyar dolarlık bir pazar burası. Bu bölge ülkeleri ile anlaşmalar yapılmasını istiyoruz"