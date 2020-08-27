HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 'yeni dönem'i değerlendirdi

27 Ağustos 2020

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD ) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.

HISİAD Başkanı Sayın Çetin Tecdelioğlu:





İş dünyası çok farklı krizler yaşadı ve biliyoruz. Ancak pandemi gibisini ilk kez yaşıyoruz. Çok zorlu geçiyor bu dönem. Verilen desteklerin yararını görüyoruz. Kalkan olarak açıklanan vergilerin ötelenmesi vb. uygulama içine ise alınmadık. Sektörümüz bu anlamda dışarıda bırakıldık. Bunun için çok istedik ama olmadı.Katma değerli bir sektörüz. Kilogram başına 5,17 dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu, Türkiye ortalamasının üzerinde bir katma değerdir. Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Tekerlek, bağlantı elemanı ve rulman gibi birçok üründe yerli üretim için çalışıyoruz. Hırdavat sektörümüz, ithal edilen ürünler yerine yerlisi için araştırmalarını sürdürüyor. Hırdavat sektöründeki şirketlerimiz, pandemi ile birlikte dijitalleşmenin önemini gördü. Açıkçası firmalarımızın dijitalleşme açısından çok önemli eksiklikleri var. İhracatçılar birliği (İMMİB) bünyesinde dijitalleşme konusunda önemli çalışmalar var. Bu çerçevede biz de bir çalışma yürütüyoruz. Avrasya hırdavat fuarı düzenliyorduk. Nisanda yapacaktık. Pandemi engelledi. Mayıs ayında yapı fuarı var. Onlarla birlikte mayısta hırdavat fuarı yapmayı planlıyoruz. Sektörümüz pandemi döneminde durmadı. Hiçbiri kapanmadı. Kapasitelerini düşürenler oldu. Ama durmadık. 2019’da 8,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artış sağladık. Bu yılın ilk 7 ayında ise yüzde 6 düşüş var, pandemi dolayısıyla. İnsanların hırdavat ile ilgili talepleri pandemi döneminde düştü. Ama bu talepler mutlaka gündeme gelecek ve piyasa açılacak. Gedik Üniversitesi ile çalışmamız var. Üniversite eğitim katkısı verecek. Ortak eğitim programlarımız olacak. Staj, master gibi. Katma değerli ürün için eğitimli insan gerekli.





