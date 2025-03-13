Hisselerde ralliye sebep oldu! Intel’in yeni CEO’su belli oldu

Intel, Lip-Bu Tan’ı yeni CEO olarak atadığını duyurdu ve bu gelişme piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Atamanın ardından Intel hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 11’in üzerinde değer kazandı.

Tan, Pat Gelsinger ve geçici eş CEO’lar David Zinsner ile Michelle Johnston Holthaus’un yerine geçerek 18 Mart itibarıyla görevi devralacak. Zinsner, Intel’de başkan yardımcısı ve finans müdürü, Holthaus ise Intel Ürünleri CEO’su olarak mevcut pozisyonlarına geri dönecek.

Intel yönetim kurulu başkanı Frank D. Yeary, Tan’ın teknoloji alanındaki uzmanlığı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Intel için doğru lider olduğunu belirtti.

Yeni CEO’dan ilk açıklamalar

Intel’in CEO’luk koltuğuna oturacak olan Tan, şirketin mühendislik odaklı bir yapıya kavuşacağını, rekabetin gerisinde kalınan alanlarda cesur adımlar atılması gerektiğini ve en iyi ürünleri geliştirerek müşterilerle güçlü bağlar kurulacağını ifade etti. Intel’i en iyi sözleşmeli çip üreticisi haline getirme hedefini sürdüreceğini vurgulayan Tan, şirketin tasarım ve dökümhane işlerini ayırmayacağını söyledi.

Tan, 2009-2021 yılları arasında Cadence Design Systems’ın CEO’su olarak görev yapmış ve şirketin gelirini iki katına çıkarmıştı. Bu başarısı, Wall Street’te Intel’in dönüşüm sürecine büyük katkı sağlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Wall Street ve analistlerden Intel’e destek

Intel’in Tan’ı CEO olarak ataması, şirketin dönüşüm çabalarına güveni artırdı. Stifel analisti Ruben Roy, Tan’ın Cadence Design Systems’taki dönüşüm sürecini ve yarı iletken sektöründeki stratejik yatırımlarını öne çıkararak, Intel için en doğru isimlerden biri olduğunu belirtti.

Tan, 2022’de Intel yönetim kurulunda görev almış ancak 2024’te ayrılmıştı. Reuters’a göre, eski CEO Pat Gelsinger ile üçüncü taraf sözleşmeli yarı iletken üretim işine yönelik strateji konusunda fikir ayrılığı yaşamıştı.