Hisseleri tavan yaptı, rekorun sebebi belli oldu! Borsada 'Yapı Kredi' hareketliliği

Yapı Kredi ile ilgili 'satılacak' haberleri BIST 100 endeksine yeni rekor getirdi. BIST 100, 11 bin seviyesini test ederken bankacılık endeksinde de yüzde 6'ya varan prim yaşandı. Koç Holding, olayların arından yüzde 7'ye yakın artış kazanırken Yapı Kredi hisseleri de tavan oldu.

Reuters'ın haberine göre Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçerken, konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Konuya yakın üç kaynak, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8.5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.

Koç Holding'den satış iddialarına yanıt

Koç Holding’den iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Koç'tan KAP'a yapılan açıklamada, satın alım iddialarına dair "Kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.