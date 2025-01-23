Hisseleri yükselirken Hyundai'nin gelirleri 4. çeyrekte düştü!

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor'un kârı, 4. çeyrekte yüzde 17 düştü. Hyundai, Ekim-Aralık dönemi için 2.8 trilyon won (1.95 milyar dolar) faaliyet kârı açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 3.4 trilyon wonluk kâra kıyasla gerileme gösterdi.

Beklentilerin altında kaldı

Hyundai'nin açıkladığı sonuç, LSEG SmartEstimate tarafından derlenen ve sürekli daha doğru tahminler yapan analistlerin ağırlıklandırılmış tahminlerine göre 3.2 trilyon won olan ortalama beklentinin altında kaldı.

Hisseler yükseldi

Buna rağmen Hyundai hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 1.4 değer kazandı.

Çeyrek boyunca Hyundai'nin küresel perakende satışları, ABD ve Hindistan'daki güçlü performansa rağmen Güney Kore, Avrupa ve Çin'deki durgun talep nedeniyle geriledi. Analistlere göre, zayıf yerel para birimi (won) ABD doları karşısında Hyundai'nin geri kazanılan gelirlerini artırırken, yabancı borç ve ilgili finansal maliyetlerin de yükselmesine neden oldu. Bu durum, karlılığı olumsuz etkiledi.