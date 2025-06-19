Hisseli tapularda yeni dönem: Miras paylaşımında anlaşmazlıklar son bulacak

Miras paylaşımında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Tapuda mirasın eşit olarak bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni uygulamayla birlikte, mirasçılar taşınmazların devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşmayla yapabilecek. Gerçekgündem'in haberine göre bu işlemler için artık noter onayı da gerekmeyecek. Hedef, aile içi anlaşmazmaları en aza indirmek ve süreçleri hızlandırmak.

Yapılan düzenlemeler yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı değil. Hisseli tapularla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bundan böyle hisseli gayrimenkullerin satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek.

Tarafların işlemlerde bizzat bulunması ya da avukat aracılığıyla temsil edilmeleri şart olacak. Bu değişikliğin, tapu işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırması bekleniyor.