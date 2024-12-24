Hitachi Energy grevinde anlaşma sağlandı: İşçiler yüzde 83 zam aldı

MESS'e bağlı Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada 4 Aralık’ta başlatılan grev, 20’nci gününde anlaşmayla sonuçlandı.

MESS’in daveti üzerine dün başlayan ve gece geç saatlere kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıktı

Anlaşmaya göre, 1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak. 1 Mart 2025 tarihinde işyerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78 bin TL olarak uygulanacak.

20 gündür grevlerini sürdüren Hitachi işçilerinin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı.

Ücret zammı şöyle gerçekleşti:

· Birinci 6 ayda; 31 Ağustos tarihindeki saat ücretlerine önce yüzde 20 zam yapılacak, daha sonra 40 TL eklenecek, bunun ardından da her bir kıdem yılı için 12 yılı geçmemek üzere 1,5 TL/saat eklenecek. Bu zam yöntemi ile işyerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65.000 TL oldu.

. İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise yüzde 20 oranında artış yapılacak. Ancak son 6 aylık enflasyona çıkan enflasyonun yüzde 20’si eklenecek, çıkan oranın yüzde 20’yi aşması halinde bu oran uygulanacak.

Böylece, 1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak.

1 Mart 2025 tarihinde işyerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78.000 TL olacak.

· Üçüncü 6 ayda (2025 yılı 1 Eylül tarihinde) son 6 aylık enflasyon ve bu enflasyon oranının yüzde 20’si eklenerek, çıkan oran kadar ücret zammı yapılacak.

· Dördüncü 6 ayda, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılacak.