Hız ihlallerine yeni ceza sistemi: Cezalar 30 bin liraya kadar çıkacak

Trafikte hız ihlallerine yönelik ceza sistemi değişti.

Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre belirlenen yüzdelik dilim sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sistem yürürlüğe girdi.

Ayrıca hız kuralları “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrıldı. Böylece ceza uygulamalarında yolun bulunduğu yerleşim statüsü de dikkate alınacak.

Yerleşim yeri içinde cezalar 30 bin liraya kadar çıkıyor

Yeni düzenlemeye göre yerleşim yeri içinde hız sınırını 6–10 kilometre/saat aşan sürücülere 2 bin lira, 11–15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16–20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hız sınırının daha fazla aşılması halinde cezalar kademeli olarak artacak. Buna göre 21–25 kilometre/saat aşımda 8 bin lira, 26–35 kilometre/saat aşımda 12 bin lira, 36–45 kilometre/saat aşımda 15 bin lira ceza verilecek.

46–55 kilometre/saat aşımda 20 bin lira, 56–65 kilometre/saat aşımda 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve üzeri aşımda ise 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri dışında da kademeli sistem

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11–15 kilometre/saat aşan sürücülere 2 bin lira, 16–20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21–25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira ceza kesilecek.

26–30 kilometre/saat aşımda 8 bin lira, 31–40 kilometre/saat aşımda 12 bin lira, 41–50 kilometre/saat aşımda 15 bin lira, 51–60 kilometre/saat aşımda 20 bin lira ceza uygulanacak.

61–70 kilometre/saat aşımda 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve üzeri aşımda ise 30 bin lira idari para cezası verilecek.