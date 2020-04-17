Hızır Reis denizaltısının "beyni" teslim edildi

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek Reis sınıfı ikinci denizaltı Hızır Reis'in "beyni" olarak nitelendirilen Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN tesislerinde kurulu olan ve şirket mühendisleri tarafından entegre edilip testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi için 1 yıl boyunca, sistem kurulumu ve detaylı testler gerçekleştirildi.

Sistemin, HAVELSAN sorumluluğunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personeli katılımıyla gerçekleştirilen fabrika kabul testleri 2 ay sürdü. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla sistem denizaltının inşa edileceği Gölcük Tersanesi Komutanlığına ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında gerekli tedbirleri en üst seviyede uygulayarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Son olarak, HAVELSAN mühendisleri tarafından entegrasyonu ve testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi'ni, Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan Hızır Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim ettiklerini belirten Demir, mühendisleri ve emeği geçenleri kutladı.

Demir, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında "denizaltının beyni" olarak nitelendirilebilecek birçok sistem ve yazılımda HAVELSAN'ın önemli rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Komuta Kontrol Sistemi'nin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi de HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. HAVELSAN, bu entegrasyon sürecinde önemli kabiliyetler kazandı. Örneğin STM'nin ana yüklenicisi olduğu Pakistan'ın Agosta sınıfı denizaltılarının modernizasyonu işinde HAVELSAN kendi savaş yönetim sistemi olan Seda ile projede yer alıyor. Bütün bunları yerli ve milli denizaltı hedefimizde çok önemli kabiliyet kazanımları olarak görüyoruz. Her alanda olduğu gibi, savunma sanayisinin en zor teknolojilerinden biri olan denizaltılarda da tam bağımsızlığı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz koşul ve şartlar ne olursa olsun, bu hedeften hiçbir şekilde şaşmayacağız. Şu anda bütün dünyanın uğraştığı koronavirüs hastalığıyla mücadele ederken bile bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulayarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

HAVELSAN'ın projedeki rolü

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Komuta Kontrol Sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve yazılımda önemli rol oynadı.

Reis sınıfı denizaltıların Komuta Kontrol Sistemi'nin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu amaçla HAVELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde denizaltında bulunan donanım ve yazılımlarının birebir eşleniğinin yer aldığı Karaya Konuşlu Test Sistemi (KKTS) kuruldu. Bunun dışında, "yeni tip denizaltıların kalbi" olarak nitelendirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) de HAVELSAN tarafından geliştirildi.

Gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanılan DBDS'nin, denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyonu sağlanıyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci gemi olan Piri Reis'in havuza çekilme töreni, 22 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilmişti.