Hızla büyüyen sektör için yeni adım: E-Ticaret Esnaf Odası Kurulacak
E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS), hızla büyüyen elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirecek önemli bir adım atıyor. Türkiye'nin ilk "E-Ticaret Esnaf Odası"nın kurulması için çalışmalar başladı. Bu girişim, sektördeki esnafların ortak sorunlarını çözmeyi ve yenilikçi fırsatları sunmayı hedefliyor.
Küresel e-ticaret hacminin 6 trilyon doları aştığı tahmin edilirken, Türkiye'de de sektör hızla büyüyor.
2023 yılında Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon TL'ye ulaşmışken, bu rakamın 2024'te 3,4 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ETİS Başkanı Erdem Yanık, bu büyüme karşısında sektördeki esnaflar için organize bir yapı oluşturmanın önemine dikkat çekti.
Yanık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "E-Ticaret Esnaf Odası, sektörde faaliyet gösteren işletmeleri bir çatı altında toplayarak yenilikleri ve fırsatları esnafın hizmetine sunacak. Amacımız, sektördeki sorunlara çözüm üretmek ve Türkiye'nin e-ticaret hacmini daha da büyütecek adımlar atmaktır."