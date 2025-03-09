Hızla büyüyen sektör için yeni adım: E-Ticaret Esnaf Odası Kurulacak

Küresel e-ticaret hacminin 6 trilyon doları aştığı tahmin edilirken, Türkiye'de de sektör hızla büyüyor.

2023 yılında Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon TL'ye ulaşmışken, bu rakamın 2024'te 3,4 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ETİS Başkanı Erdem Yanık, bu büyüme karşısında sektördeki esnaflar için organize bir yapı oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yanık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "E-Ticaret Esnaf Odası, sektörde faaliyet gösteren işletmeleri bir çatı altında toplayarak yenilikleri ve fırsatları esnafın hizmetine sunacak. Amacımız, sektördeki sorunlara çözüm üretmek ve Türkiye'nin e-ticaret hacmini daha da büyütecek adımlar atmaktır."