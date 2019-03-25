"Hızlı büyümenin yan etkileri oldu"

25 Mart 2019

Markaların 2019'a verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladığını, ancak kiralamalarda karşılaştıkları olumsuzluklar nedeni ile adım atmakta zorlandıklarını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Hızlı büyümenin ve markalaşmanın bazı yan etkileri oldu ve şimdi bu yan etkilerin giderilme sürecini yaşıyoruz. Özellikle kiralamalarla ilgili yan etkileri acilen tedavi etmek durumundayız" dedi ve ekledi:

"Tedavi için devletin teşviki ile mağaza sahiplerinin, AVM yönetimlerinin ve markaların ortak akılda buluşması gerekiyor. AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı verilmesini istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8'e indirmesini, ayrıca Borçlar Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile tazminatsız erken çıkış tartışmasına kesin çözüm bulunmasını bekliyoruz."

Öncel, söz konusu taleplerin karşılanması halinde AVM'lerdeki ve caddelerdeki boş mağazaların hızla dolacağını; böylece 400 bin civarındaki istihdamı yüzde 10 artırarak en az 40 bin kişiyi daha iş sahibi yapabileceklerini söyledi.

Bu yıl ve sonrası için üzerinde duracakları bir diğer öncelikli konunun ise online alışveriş olduğunu belirten Öncel, "Yeni dönemde online alışveriş belirleyici olacak. Daha şimdiden birçok markamız en yüksek ciroyu online mağazasından yapıyor. İnternet üzerinden alışverişin payının çok daha artacağını bekliyoruz ve bu beklenti doğrultusunda markalarımızın kendilerini güncellemeleri için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Öncel'in açıklamasında yer alan bilgiye göre, dünyada perakende alışverişin yüzde 8'i internet üzerinden yapılırken, Türkiye'de bu oran yüzde 4 düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters