Hızlı trende Adana hattı tamamlanıyor

Mersin'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Uraloğlu, Ankara-Niğ­de Otoyolu'nu yaptıklarını, Çeş­meli ile Kızkalesi arasındaki otoyolda çalışmaların devam et­tiğini, projede yüzde 90'lar se­viyesine geldiklerini belirtti. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Pro­jesi'ndeki çalışmaların tamamı­nı yıl sonu gelmeden aralık ayı içinde bitirerek hizmete açma­yı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük köprülerinden biri olacak II. Kılıçarslan Köprüsü'nün Silif­ke-Mut kara yolunda devam et­tiğini anımsattı.

Mersin-Adana-Osmani­ye-Gaziantep Hızlı Tren Proje­si’nde Adana’ya kadar olan bö­lümün bu yıl tamamlanacağını belirten Uraloğlu, hattın önü­müzdeki yıl test süreçlerinin ardından hizmete açılacağı­nı ifade etti. Projenin ilerleyen süreçte Gaziantep’e, oradan da uluslararası hatlara bağlanaca­ğını kaydeden Uraloğlu, bu ko­ridorun hem yolcu hem de yük taşımacılığında stratejik bir rol üstleneceğini söyledi.