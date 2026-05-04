Hızlı trende Adana hattı tamamlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde Adana etabının bu yıl tamamlanacağını söyledi.
Mersin'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaptıklarını, Çeşmeli ile Kızkalesi arasındaki otoyolda çalışmaların devam ettiğini, projede yüzde 90'lar seviyesine geldiklerini belirtti. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi'ndeki çalışmaların tamamını yıl sonu gelmeden aralık ayı içinde bitirerek hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük köprülerinden biri olacak II. Kılıçarslan Köprüsü'nün Silifke-Mut kara yolunda devam ettiğini anımsattı.
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde Adana’ya kadar olan bölümün bu yıl tamamlanacağını belirten Uraloğlu, hattın önümüzdeki yıl test süreçlerinin ardından hizmete açılacağını ifade etti. Projenin ilerleyen süreçte Gaziantep’e, oradan da uluslararası hatlara bağlanacağını kaydeden Uraloğlu, bu koridorun hem yolcu hem de yük taşımacılığında stratejik bir rol üstleneceğini söyledi.