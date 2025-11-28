Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın ikonik aracıydı: Açık artırmada satışa çıkarıldı

Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz isimlerinden Paul Walker’ın garajından çıkan 2005 model Ford GT, çevrimiçi açık artırmada koleksiyonerlerin yoğun ilgisini üzerine topladı. Yalnızca 14 adet üretilen özel versiyonu sayesinde öne çıkan otomobil için verilen teklifler 550 bin doların (yaklaşık 23 milyon TL) üzerine çıktı.

Nadir renk ve özel detaylar dikkat çekiyor

“Mark IV Red” olarak bilinen ender renge ve çizgisiz tasarım anlayışına sahip Ford GT, hem görünümü hem de koleksiyon niteliğiyle öne çıkıyor. Kaputunun altında 5.4 litrelik süperşarjlı V8 bir motor bulunuyor. 550 beygir güç üreten bu ünite, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş durumda. Aracın bugüne dek sadece 5.956 kilometre yol yapmış olması da ilginin büyümesinde önemli rol oynuyor.

Açık artırmaya çıkarılan GT, orijinal jant setinin yanı sıra güncel jant takımıyla birlikte satışa sunuluyor.

Tekliflerin yükselmesi bekleniyor

Şimdilik en yüksek teklif 550 bin dolar eşiğini aşmış olsa da uzmanlar, aracın Walker’a ait olması, düşük kilometresi ve limitli üretim özellikleri nedeniyle fiyatın açık artırmanın ilerleyen bölümlerinde daha da yukarı taşınabileceğini belirtiyor.

Paul Walker’ın unutulmaz aracıydı

Seride canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paul Walker, gerçek hayatta da otomobillere olan tutkusu ile tanınıyordu. Ünlü oyuncu, 2013’te yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Açık artırmada yer alan Ford GT, hem teknik yapısı hem de Walker’ın kişisel koleksiyonundan gelmesi nedeniyle yüksek manevi ve tarihî bir değere sahip olarak görülüyor.