'Hızlı Yasin' 10.5 milyona satıldı

TİGEM'in 15 baş safkan elit Arap koşu tayı müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 15 tay satıldı.

Safkanlardan "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle alıcı buldu. Bu tayı 5 milyon 600 bin lirayla "Gökdemir" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 250 bin lirayla "Egenin Beyi" oldu.

Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 54 milyon 200 bin lira, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, müzayedenin ardından yaptığı açıklamada, yılın son elit tay satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, at yarışı ve atçılık camiası, aynı zamanda Türk atçılığına, Arap atçılığına destek veren insanların bir arada olduğu adeta festival havasında bir satış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

En yüksek fiyat

Bugüne kadar bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldıklarını aktaran Gezginç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bu, TİGEM'in geçmişten gelen kadim kültürünü ve aynı zamanda Türk atçılığına teknoloji ve gelişmeleri de ekleyerek, bilimsel yöntemleri de ekleyerek bu yolda aldığı mesafenin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Bir noktada bizi de heveslendiriyor bir sonraki dönemler için daha çok çalışmamıza ve şevkle hizmet etmemize yardımcı oluyor."