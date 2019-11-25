Hizmet arttı, inşaat ve perakende geriledi

25 Kasım 2019

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 90,7 iken, Kasım ayında %0,7 oranında artarak 91,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %2,9 ve %2,7 artarak 89,3 ve 87,6 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %2,9 azalarak 97,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %1,1 oranında azalarak 101,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %2,2 ve %2,5 azalarak

105,6 ve 103,1 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise %1,8 artarak 95 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 63,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 65,1 iken, Kasım ayında %1,9 oranında azalarak 63,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %8,1 azalarak 44,5 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise %1,7 artarak 83,3 oldu.