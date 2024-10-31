Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,14 arttı: Havayolu ve turizmde fiyatlar geriledi

TÜİK, bugün Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin eylül sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks bir önceki aya göre yüzde 1,14 artarken, Aralık 2023'e göre yüzde 48,91 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatlarının 2023'ün aynı aynına göre yüzde 56,85; 12 aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 artması dikkat çekti.

Kalem kalem artış

Eylül 2023'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,17 artış görüldü.

Aylık bazda bakıldığında ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azalış gerçekleşti.

Sektörler incelendiğinde (üstteki grafik) yıllık bazda en düşük artışın yüzde 25'le havayolu ücretlerinde olduğu görülü. Bunu programcılık ve yayıncılık hizmetleri takip etti. Bir yıldaki en büyük artış ise taşımacılık sektöründeki depolama ve destek hizmetlerinde yüzde 115'le görüldü.

Eylül ayına bakıldığında ise havayolu taşımacılığında fiyatların yüzde 8,26 gerilediği görüldü. Konaklama hizmetleri fiyatları yaz aylarının bitmesinin de etkisiyle yüzde 8 düştü.