Hizmet enflasyonunda son durum belli oldu: İşte en çok artan sektör

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TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı. Endeks, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalırken, yıllık bazda yüzde 31,84 artış gösterdi.

Verilere göre H-ÜFE, yılın ilk altı ayında yüzde 24,07, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,03 yükseldi.

En yüksek yıllık artış ulaştırmada

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,27 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti.

Diğer sektörlerdeki yıllık artışlar ise şöyle sıralandı:

Ulaştırma ve depolama yüzde 36,27

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 32,41

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 28,47

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 28,24

İdari ve destek hizmetleri yüzde 28,26

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 26,85

Aylık bazda farklı görünüm

Haziran ayında sektörler arasında farklı yönlü hareketler görüldü.

Aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,33, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,64 ve ulaştırma ile depolama hizmetleri yüzde 0,75 artış gösterdi.

Buna karşılık bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,64 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,03 düşüş kaydedildi. Bu gelişmelerin etkisiyle H-ÜFE, haziran ayında genel olarak aylık bazda yüzde 0,22 geriledi.