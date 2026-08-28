Hizmet enflasyonunda temmuz tablosu: Zam şampiyonu sektör belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 3,94, yıllık bazda ise yüzde 32,77 artış kaydetti.

H-ÜFE, yılın başından bu yana yüzde 28,95 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,71 oldu.

Yıllık en yüksek artış ulaştırma ve depolamada

Hizmet sektörleri arasında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 37,26 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki yıllık artış yüzde 36,18 olurken, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde konaklama ve yiyecek hizmetlerinin fiyatları yüzde 27,63, gayrimenkul hizmetlerinin fiyatları ise yüzde 21,92 yükseldi.

Aylık bazda gayrimenkul ve idari hizmetler öne çıktı

Temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 5,41 ile idari ve destek hizmetlerde kaydedildi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,26, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,70 arttı.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık artış yüzde 3,71 olurken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 2,41 artış görüldü.