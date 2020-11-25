Hizmet ihracatı 2019'da yüzde 1,1 arttı

Hizmet ihracatı 2019 yılında 33,8 milyar dolar, ithalat ise 24 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2018 yılında 33,4 milyar dolar iken 2019 yılında yüzde 1,1 artarak 33,8 milyar dolar oldu.



Hizmet ithalatı ise 2018 yılında 23,9 milyar dolar iken 2019 yılında yüzde 0,4 artarak 24,0 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı yüzde 71,7 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında yüzde 72,9 iken 2019 yılında yüzde 71,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2018 yılında yüzde 8,2 olan payı 2019'da yüzde 9,4 oldu. Hizmet ihracatında 2019 yılında üçüncü sırada yüzde 4,6 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2019 yılında 24 milyar 197 milyon dolar oldu

Hizmet ihracatının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2018 yılında yapılan ihracat 24 milyar 340 milyon dolar, 2019'da ise yüzde 0,6 azalışla 24 milyar 197 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında da taşımacılık yüzde 40,1 ile ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında yüzde 39,6 iken 2019 yılında yüzde 40,1 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2018 yılında yüzde 22,0 iken 2019'da yüzde 23,1 oldu.



Hizmet ithalatındaki payı yüzde 9,1 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2019 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

Avrupa Birliği ülkelerine 2019 yılında yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 111 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 47 milyon dolar oldu. İthalatta 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 11 milyar 750 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 1 milyar 413 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği hizmet ticaretinde en büyük payı aldı

Avrupa Birliği ülkeleri 2019 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 44,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 49,1'i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

İhracatta ve ithalatta ilk sırayı Almanya aldı

Hizmet ihracatında 2019 yılında toplam ihracatın yüzde 25,6'sı, ithalatın ise yüzde 25,8'i Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti.



Hizmet ihracatında yüzde 12,2'lik payla ve 4 milyar 119 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 7,7'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,7'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.



İthalatta ise yüzde 9,0'luk payla ve 2 milyar 153 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada 2 milyar 144 milyon dolar ve yine yüzde 9,0'luk payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 7,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.