Hizmet ihracatı 34 milyar dolara ulaştı

05 Mart 2020

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2016 yılında 27,6 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 12,4 artarak 31,0 milyar dolar, 2018 yılında ise yüzde 9,0 artarak 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet ithalatı 2016 yılında 21,0 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 6,2 artarak 22,3 milyar dolar, 2018 yılında ise yüzde 4,5 artarak 23,3 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı taşımacılık hizmetleri oluşturdu

Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması'na göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında yüzde 73,0'tür.



İkinci sırada yüzde 8,1 ile "Diğer iş hizmetleri", üçüncü sırada yüzde 4,3 ile "Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.