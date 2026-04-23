Hizmet sektörü zayıfladı: Euro Bölgesi’nde büyüme durdu

Euro Bölgesi’nde ticari aktivite, İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimin tüketici güvenini zayıflatmasının etkisiyle Nisan ayında sürpriz biçimde daralma kaydetti.

S&P Global tarafından açıklanan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayındaki 50,7 seviyesinden 48,6’ya gerileyerek büyüme ile daralma arasındaki kritik 50 eşik değerinin altına indi. Piyasa beklentisi ise endeksin 50,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Almanya ve Fransa’da sektörler ayrıştı

Bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’da ise sektörler arasında belirgin bir ayrışma görüldü. Almanya’da sanayi üretimi görece güçlü kalırken, hizmet sektöründe keskin bir gerileme yaşandı. Fransa’da ise imalat sektörü 2022’den bu yana en iyi performansını sergileyerek beklentileri aşmasına rağmen, hizmetler tarafındaki zayıflık genel görünümü aşağı çekti.

“Arz kıtlığı büyümeyi baskılıyor”

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi ekonomisinin Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle daha da derinleşen sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Williamson, "Yaygınlaşan arz kıtlığı büyümeyi daha da baskılarken, önümüzdeki haftalarda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü yeni bir baskı oluşturma tehdidi taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Girdi ve satış fiyatlarındaki artışın yalnızca enerji maliyetlerinden değil, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve arz-talep dengesizliklerinden de kaynaklandığı belirtildi.

AMB üzerindeki baskı artıyor

Zayıf gelen veriler, bu ay toplantı yapacak olan Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesine karşın, büyümede görülen yavaşlama politika yapıcıların manevra alanını daraltıyor.

Faiz beklentileri ve belirsizlik sürüyor

Piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz artışı beklentisi fiyatlanırken, AMB’nin enerji kaynaklı fiyat baskılarının kalıcılığına ilişkin daha fazla veri görmeden adım atmak istemeyebileceği değerlendiriliyor.

Büyüme tahminleri risk altında

AMB, mart ayında yayımladığı tahminlerde Euro Bölgesi ekonomisinin 2026 yılında yüzde 0,9 büyüyeceğini öngörmüştü. Ancak yetkililer, savaşın uzaması halinde “olumsuz senaryo” riskinin gündeme gelebileceğini ve büyümenin çok daha sınırlı kalabileceğini ifade ediyor. Özellikle Almanya gibi ülkelerde artan savunma ve altyapı harcamalarının kısmi destek sağladığı, ancak enerji ve temel tüketim maliyetlerindeki yükselişin tüketici talebini baskılamayı sürdürdüğü belirtiliyor.