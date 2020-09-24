Hizmet sektöründe güven arttı

24 Eylül 2020

Güven endeksi eylülde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı. TÜİK verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 70,5 iken bu ay yüzde 6,4 artarak 74,9'a yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 artarak 71,3 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 83,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 düşüş

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,5 artarak 84,1 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 83,3'e indi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85,0 iken, eylül ayında yüzde 2 oranında azalarak 83,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,1 azalarak 69,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 96,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe eylül ayında girişimlerin yüzde 37'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" Ağustos ayında yüzde 40,1 iken eylül ayında yüzde 39,3, "talep yetersizliği" ağustos ayında yüzde 31,5 iken eylül ayında yüzde 32,8 ve "diğer faktörler" ağustos ayında yüzde 20,3 iken eylül ayında yüzde 17,0 oldu.