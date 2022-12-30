Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 98,82 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.Buna göre, H-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 76,24, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 98,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,69 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 111,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 103,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 70,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 87,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 82,11, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 96,25 yükseldi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,37, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,9 artarken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,09, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,05 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,39 azaldı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 44,73, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 46,67, diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 64,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 133,74, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 127,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 124,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 8,6, konaklama hizmetleri yüzde 5,82, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,55 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi.

Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 8,6, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,13, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri yüzde 3,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.