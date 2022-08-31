Hizmet üretici fiyatları geriledi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 90,56, aylık yüzde 7,42 arttı. Böylece Hizmet ÜFE, geçen ayki yüzde 91,27'lik rekor seviyeden gerilemiş oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,42, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 121,28 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 121,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 81,72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 56,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 77,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,34 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış idari ve destek hizmetlerde

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,20, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,58, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,59, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 17,11 artış gerçekleşti.