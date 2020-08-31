Hizmet üretici fiyatların yüzde 13.64 arttı

31 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin temmuz ayı sonuçlarına göre, H-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,07 arttı.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 15,26 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42 azaldı.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,15, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,76, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,49, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,38, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10,46 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,41 arttı.

Yıllık en yüksek artış yüzde 26,78 ile depolama ve destek hizmetleri, taşımacılıkta



H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 2,55 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 26,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26,03, posta ve kurye hizmetleri yüzde 24,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 35,44 ile konaklama hizmetlerinde



H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 16,53, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 5,70, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,70 azalış gerçekleşti. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 35,44, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 24,39, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.