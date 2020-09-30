Hizmet üretici fiyatlarında artış eğilimi sürüyor

30 Eylül 2020

Hizmet üretici fiyatlarında yükseliş eğilimi ağustos ayında da sürdü. TÜİK'in ağustos verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık bazda yüzde 16,93 artış gösterdi. H-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,56 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolamada yüzde 22,21 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18,54 artış gerçekleşti.



Gayrimenkul hizmetleri aylıkta arttı, yıllıkta düştü

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,60 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 33,48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27,97, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık en yüksek azalış programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde



H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 12, bilgi hizmetlerinde yüzde 1,12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 0,46 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,40, konaklama hizmetleri yüzde 13,39, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 9,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.