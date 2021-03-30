Hizmet üretici fiyatlarındaki artış, hız kesmeye devam ediyor

Hizmet üretici fiyatlarındaki artış oranı hız kesmeye devam ediyor. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 20,16 artış gösterdi. Artış oranı, aralıkta yüzde 22,12 ve ocakta yüzde 21,11 olmuştu. Şubat ayında, aylık artış yüzde 0,01 ile sınırlı kalırken, 12 aylık ortalama fiyat artışı ise yüzde 16,46 oldu.

Ulaştırma ve depolamada artış yüzde 26,5

Ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki fiyat artışı ön planda olmaya devam ediyor. Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,45 artış yaşandı. Aylık bazda ise bu hizmet grubunda yüzde 1,05 azalış görüldü.

8 alt sektör ortalamanın üzerinde arttı

TÜİK verilerine göre; 8 alt sektör ana endeksin üzerinde artış oranı ortaya koydu. Hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,94 fiyat artışı ile öne çıktı. Depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 38,37, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,77 ile endekslerin en fazla arttığı diğer alt sektörler oldu.

Gayrimenkul hizmetlerinde düşüş

Yıllık azalış ise sadece yüzde 7,06 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Aylık bazda bakıldığında ise en yüksek azalış yüzde 5,71 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yaşandı. Aylık bazda seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 3,32, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,79 azalış oldu.

Öte yandan büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 5,24, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 4,81, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 4,35 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı.