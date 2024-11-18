Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,3 azaldı.





