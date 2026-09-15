Hizmet üretimi temmuzda arttı: İki sektörde tablo tersine döndü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TÜİK'in, Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, hizmet üretim endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

Yıllık bazda en güçlü artış yüzde 7,9 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde görüldü. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,3, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,3 geriledi.

Aylık artış yüzde 1

Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Aylık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 ile en yüksek artışı kaydederken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3 arttı. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,3, bilgi ve iletişimde yüzde 0,9, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,2 artış görüldü.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,1 geriledi.