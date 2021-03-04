Hizmetler sektörü, pandemide 10 milyar dolar 'fazla' verdi

Hizmet sektörü, 2020 yılında COVID-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 34,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla verdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin, "Pandemi nedeniyle lokomotif sektörlerimizden turizmde ve taşımacılıkta gerilemeler yaşadık ancak bu kayıpların geçici olduğunu biliyoruz. Artış sağladığımız sigorta ve emeklilik hizmetleri, finansal hizmetler, bakım ve onarım hizmetleri, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörlerimizde pandemiye rağmen yakaladığımız ivme ise sevindirici. Bu artışların kalıcı olması için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ülke ekonomisi ve büyümenin destekçisi olan hizmetler sektörünün doğrudan cari dengeye katkı sağlayan ihracat potansiyelinin farkında olduklarını belirten Aycı, "Tüm dünyada başta hizmetler olmak üzere birçok sektöre olumsuz etki eden pandemi döneminde bile yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla veren sektörümüzün hedefleri çok daha yukarıda. Bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hedef 150 milyar dolar

Hizmet ihracatının gelişiminde kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığını belirten İlker Aycı, "Tüm ihracatçılarımız adına Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’ye de desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Başta döviz kazandırıcı tüm hizmet sektörlerinin bakanlık destekleri ve Eximbank imkanlarından faydalanması olmak üzere gereken diğer adımların da atılmasıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirip ihracatın lider sektörü olacağımıza inanıyorum." diye devam etti.