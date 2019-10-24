Hizmette 25.6 milyar dolar 'fazla'

24 Ekim 2019

İstanbul / DÜNYA

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) verilerine göre Türkiye, 2018’de hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüdü. Turizm, lojistik, bilişim, sağlık gibi sektörlerini içinde barındıran hizmet ihracatı bugün 48.6 milyar dolar büyüklüğünde ve 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Ancak HİB Türkiye'nin kısa vadede 150 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını hedefliyor. Hizmet ihracatçıları, 2019'da da çift basamaklı büyüme bekliyor.

HİB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hatrı sayılır dış ticaret fazlasıyla ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, "Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir" dedi. Aycı, hizmet ihracatında hızlanması beklenen bu büyümenin ülke ekonomisi önündeki en önemli fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de hizmet ihracatı alanında kanaat önderliği sorumluluğunu taşıyan HİB'in bin 100 üyesi bulunduğunu aktaran Aycı, birliğin, tüm hizmet ihracatçıları için çalışan bir rehber ve mentor kuruluş olduğunu anlattı.

Genel ihracat içinde hizmetin payı yaklaşık yüzde 22.4

Aycı, mal ihracatında ülkelerin önüne koyulan kotalar, maliyetler ve regülasyonlar nedeni ile yapılabileceklerinin sınırlı olduğuna işaret ederek, “Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22.4 olan hizmet ihracatının payı da giderek artacak. Türkiye, ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20'yi hedefliyor. Büyük bir hızla geliştiğimizi düşünürsek bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Aycı, hizmet ihracatının, bir ülkenin küresel marka haline gelmesinde etkili olan 'yumuşak güç' alanı olduğunu belirterek, "Bir ülkenin sahip olabileceği 'yumuşak güç', kültürüne, kültürel varlıklarına, siyasi etiğine, kamu diplomasisi alanında etkinliğine ve dünyaya pozitif bir katılımı olmasına bağlıdır. Günümüzde hizmet markaları 'müşteri deneyimi' yaşatmak meselesinde daha etkin olduklarından, müşteri zihninde daha kalıcı bir algı oluşturuyor" dedi.

Hizmet ihraç eden bilişim, danışmanlık, lojistik gibi alanlardan kuruluşların markalaşma yolunda desteklenmesi gerektiğini dile getiren Aycı şunları kaydetti: "Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Dizi sektöründe ABD'nin ardından 2. sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin'le yarışıyor. Üniversitelerimizin yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında olduğunu görüyoruz. Turizm küresel düzeyde en rekabetçi olduğumuz sektör. 4-5 yıldızlı otel sayısında Akdeniz'in lideriyiz. Yazılım ve bilişim sektörümüz de ihracatını her yıl çift haneli büyütüyor."

Aycı, özellikle genç işsizliği karşısında hizmet ihracatı alanının hızlı ve verimli bir çözüm olabileceğinin altını çizerek, güncel mesleklere bakıldığında sağlık, eğitim, yazılım, iletişim gibi hizmet alanlarının öne çıktığını vurguladı.

Destek ve teşvikler artmaya başladı

HİB'in Mayıs 2018'de kurulduğunu anımsatarak, üyelik sayısını ve farkındalığı artırmak istediklerini söyleyen Aycı, devletin 2017 yılında açıkladığı yol haritasından sonra hizmet ihracatı alanındaki destek ve teşviklerini artırmaya başladığını belirterek, mal ihracatının desteklendiği ölçüde hizmet ihracatının da destekleneceği bir yapı için çalıştıklarını anlattı.

Aycı, "Hizmet ihracatında küçük bir dokunuş o ay içinde hemen rakamları etkileyebiliyor. Çok hızlı şekilde geri dönebilir. Bu anlamda hizmet ihracatında verilen her bir liranın karşılığını çok büyük bir hızla geri vereceğini düşünüyoruz. Tüm ihracatçılarımızı birliğimize üyeliğe davet ediyoruz. Teşviklerden yararlanabilmeleri için birlik çatısı altına gelmeleri onların önünü açacaktır" dedi.

Ayrıca, Hizmet İhracatı Ödül Töreni için başvuruların 31 Ekim'de biteceği bilgisini veren Aycı, kasım ayında düzenlenmesi düşünülen törende 18 kategoride ödül verileceğini söyledi.