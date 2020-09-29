Hobi bahçelerinde geri sayım

29 Eylül 2020

CANAN SAKARYA

Koronavirüs süreci tarımsal üretimin önemini bir kez ortaya çıkarırken, tarım arazilerinin korunması noktasında dikkat çeken bir adımı, Meclis yapacağı yasal düzenleme ile atacak. Tarım arazilerini işgal eden hobi bahçelerini durduracak yasal düzenleme Meclis’in öncelikli gündemi olacak.

Meclisin açılmasıyla birlikte geciktirmeden hobi bahçelerine ilişkin kanun teklifini görüşeceklerini belirten AK Parti yetkilileri verimli tarım arazilerine hobi bahçesi adı altında yapılan villalara dikkat çekerek, bu işgalin sonlandırılacağını söylediler.

Genel Kurulda bekleyen teklifin kanunlaşmasıyla tarım arazilerinde kurulan hobi bahçelerine 1000 liradan az olmamak üzere bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak. Aykırı kullanımlar için 2 aylık süre verilecek. Sürenin sonunda aykırı kullanımın devam etmesi durumunda idari para cezası 3 kat artırılacak, izinsiz bütün yapıların, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak.

AK Parti yetkilileri tarım alanlarının kötüye kullanımının önüne geçecek düzenlemeyle artık valiliklerin veya ilgili diğer birimlerin resen devreye gireceğini belirterek, takibin daha hızlı gerçekleştirileceğini ifade ettiler. Sadece Ankara civarında tarım arazileri üzerinde 20 binin üzerinde yapı olduğu, tarım arazileri üzerine kurulan bu hobi bahçelerinin yıkılacağı belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KISMİ BOYKOTU TAM BOYKOTA MI DÖNÜŞÜYOR?



CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına 2 yıldır uyguladığı örtülü boykotu artık tam boykota dönüştürdüğünü duyurdu.



Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta yaşanan sorunları bir süredir takibe alan Güzelmansur, açıklamasında, Suudi Arabistan’ın ithalatçılarını, Türk malı ithal etmemeleri, uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacağı konusunda uyardığını belirterek, Suudi Arabistanlı ithalatçıların da Türk ihracatçılara gönderdikleri “Türk mallarının Suudi Arabistan Krallığına girişinin engellendiği, artık mal göndermemeleri, gönderirlerse sorumluluk almayacakları” yönündeki yazıyı paylaştı.



Kısmi boykotta bile başta Hatay olmak üzere, bölge ihracatçısı ve çiftçisinin çok ciddi maddi kayıplar yaşadığını kaydeden Güzelmansur, “Sorun çözülmezse Suudi Arabistan’ın uygulayacağı tam ambargo ittifak halinde olduğu Dubai, Bahreyn, Umman gibi ülkelere de yayılır. Hem Hatay’daki hem Akdeniz bölgesindeki ihracatçıların iflası kaçınılmaz olur" dedi.