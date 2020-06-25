'Hobi’ye önlem geliyor

25 Haziran 2020

Canan SAKARYA/ANKARA

AK Parti tarım ve ormancılıkla ilgili düzenlemeler içeren hobi bahçelerinin tarım alanlarına verdiği zararların önüne geçilmesi, gıdada taklit ve tağşiş yapanların üretimden men edilmesinden hapis cezasına kadar yaptırımların artırılmasını öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

34 maddelik yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, birinci sınıf tarım arazileri üzerine hiçbir izin almadan yapılan hobi bahçelerinin sayısında son dönemde önemli bir artış yaşandığını belirterek, tarım arazilerini tahrip eden bu yapılar için yeni yaptırımlar getirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara çağrı

“Vatandaşlarımıza sesleniyorum; hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız programsız herhangi bir yapı almamaları konusunda özellikle uyarıyoruz” diyen Muş, hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapılarla ilgili 1000 TL’den az olmamak üzere her metrekare için 10 TL para cezası kesileceğini belirtti. Bu yapılardaki aykırılıkların giderilmemesi ve tarım toprağının eski haline getirilmemesi halinde 2 aylık beklemeden sonra bu cezaların 3 kat artırılarak uygulanacağını ve bunların yıkımı için belediye ve il özel idarelerini devreye gireceğini söyledi. Tarım Bakanlığı tarafından büyük oba olarak adlandırılan ve tescil edilen yerlerde hobi bahçelerinin kurulması halinde cezaların 2 katı olarak uygulanacağını belirtti.

Teklifle ormanların korunmasına dönük düzenlemelerin de yer aldığını belirten Muş, sahipli arazilerde izin alınmadan yapılan ağaç kesiminde 308 TL olan para cezasının 5 metreküpe kadar yapılan izinsiz kesimlerde 500 TL bundan sonraki her metreküp için 100 TL para cezası uygulanacağını kaydetti.

İzinsiz sigaraya denetim

Makaron, yaprak sigara kağıdı sigara filtresi ve alkolün üretimi ve denetimi ile ilgili yeni adımların atıldığını kaydeden Muş, “Bakanlık izni olmadan makaron, sigara kağıdı filtresi işletmesi kuran işletenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası ile 5 ile 10 bin gün arasında idari para cezası geliyor. Yine makaron ve sigara filtresi satışı ile ilgili izni olmayanlara Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenlere ve satanlara internet televizyon ve telefon üzerinden etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün, yaprak sigara satanlara çeşitli idari yaptırımlar getiriliyor” dedi.

Gıdada da cezalar artıyor

Mehmet Muş, gıda taklit ve tağşişle ilgili halen 27 bin 877 lira olan para cezasının miktarının 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası olarak düzenlendiğini belirterek, bu fiillerin 2 yıl içinde işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini ve 5 ile 10 yıl faaliyetten men edileceğini söyledi. Gazetecilerin istihdam paketine ilişkin sorusu üzerine Muş, “Çalışmalarımız sürüyor, tamamlanınca paylaşılırız. Şu an tamamlanmış ve Meclis Başkanlığına sunacak aşamada değiliz” dedi.

İŞTE YASA TEKLİFİNDE YER ALAN BAZI DÜZENLEMELER



Yasa teklifi ile saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satışına ilişkin idari para cezası artırılarak 65 bin liradan 320 bin liraya kadar çıkacak. 18 yaş altına alkol satış yasağını 5 yıl içinde üçüncü defa ihlal edenin satış belgesinin iptal edilerek 2 yıl faaliyetten men edilecek.



- Sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma yapılması teşvik edilecek.



- Bozuk orman alanlarında fidanlıklar kurulması mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilerek işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin verilecek.



- Şeker piyasasında denetimin artırılmasına dönük olarak şirket ve fabrikalar dışında kalan şeker piyasasında faaliyet göstererek şekeri hammadde olarak kullanan veya ticari faaliyetini yapan gerçek ve tüzel kişilerin denetiminin yapılmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Bakanlığın şeker piyasasında yaptığı denetimlerde yanlış eksik bilgi verenlere dönük idari para cezaları yeniden düzenlenecek.



- Gıdada taklit ve tağşiş yapanların ürettikleri bu ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek. Gerçeğe aykırı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.