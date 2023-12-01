"Hollanda ile yatırım fırsatları oluşturacağız"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirici ve karşılıklı yatırım fırsatlarını güçlendirici hususlar üzerine mutabık kaldıkları Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Protokolü'nü, Schreinemacher ile imzaladıklarını bildirdi. Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki protokole ilişkin, "Karşılıklı yeni ticaret ve yatırım fırsatları oluşturacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, dün yaptığı ayrı bir değerlendirmeyle de, AB Komisyonu’nun raporuyla ilgili de AB Komisyonu ile Gümrük Birliği’ndeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Bolat, "AB Komisyonu ile yapıcı iş birliğimizi sürdürmeye hazırız" dedi.

"Sürdürülebilir yüksek büyümenin devamını amaçlıyoruz"

Büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin 3'üncü çeyrekteki 5,9’luk büyüme ile, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu bildirdi. Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı büyümeyi kesintisiz 13 çeyrektir sürdürdüğünü belirten Bolat, "Yatırım, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikalarla önümüzdeki dönemde cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayarak makrofinansal istikrarı kuvvetlendirmeyi ve sürdürülebilir yüksek büyümenin devamını amaçlıyoruz. ‘İnovasyonyatırım-üretim-ihracatistihdam-adil bölüşüm' önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.