Hollanda liderliğinde “Yonga Koalisyonu”: AB’nin tüm üyeleri ortak deklarasyonda

Avrupa Birliği’nin yarı iletken politikası yeni bir döneme giriyor. Hollanda hükümeti, AB üyesi tüm ülkelerin “Yonga Koalisyonu”na katıldığını açıkladı.

"Yonga Koalisyonu"nun hedefi

Mart ayında Hollanda ve sekiz ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon, Avrupa Komisyonu’na ortak deklarasyonunu resmen sundu. Koalisyon, yalnızca küresel çip pazarının yüzde 20’sini elde etme hedefine odaklanmak yerine, stratejik önceliklerin yeniden belirlenmesini istiyor.

Stratejik değişiklik çağrısı

Koalisyonun talepleri arasında şunlar öne çıkıyor:

* Kritik teknolojilerin güvence altına alınması

* Yarı iletken projelerinde onay süreçlerinin hızlandırılması

* Tedarik zincirinde beceri ve finansal desteğin güçlendirilmesi

Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, yaptığı açıklamada, “Tüm AB bakanları, Avrupa’nın sanayi stratejisinin dünyadaki artan jeopolitik gerilimlere uyum sağlaması gerektiği konusunda hemfikir” dedi.

AB’nin Çip stratejisi

Avrupa Birliği, 2022’de kabul ettiği Yonga Yasası ile küresel yarı iletken üretiminde payını 2030’a kadar yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflemişti. Ancak son dönemde yaşanan tedarik sorunları ve jeopolitik riskler, bu hedefin daha geniş bir strateji ile desteklenmesi gerektiğini gündeme taşıdı.