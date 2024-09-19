Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot: TCMB’nin tek haneli enflasyon hedefi zaman alacak

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğru bir rotada ilerliyor. Tek haneli enflasyon hedefi zaman alacak ancak merkez bankası başarılı olacak” dedi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doğru bir rotada ilerlediğini ve tek haneli enflasyon hedefinin zaman alacağını belirtti.

Klaas Knot, CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulundu.

Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Klaas Knot, “Ancak büyüme oranı iyi görünüyor. Maalesef bazı dengesizlikler var ve bunların en büyüğü yüksek enflasyon. Bu yüzden TCMB, dezenflasyon süreci için acı verici bir ilaç olarak ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurabilir. Ancak bana kalırsa banka doğru bir rotada ilerliyor. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda TCMB’nin başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

TCMB bu yıl gevşeme adımı atacak mı?

Türkiye’nin piyasa güveni ve yatırımcı güvenini geri kazanmada şimdiye dek başarılı olduğuna dikkat çeken Knot, “Liralaşma yönünde sermaye akışı var. Bu önemli bir adım. Ancak yatırımcı güveni tabii ki yabancı yatırımcıların beklentilerine bağlı. Dezenflasyon sürecinin gidişatına bağlı ve bu süreç daha yeni başladı. Yani enflasyon tekrar tek hanelere gelene kadar zamana ihtiyaç var. Bu sebeple mevkidaşımın sabırlı ve azimli olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Dezenflasyon süreci çoktan başladı”

Küresel enflasyonun zirveyi çoktan yaşadığına dikkat çeken Klaas Knot şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkelere baktığımızda dezenflasyon süreci çoktan başladı. Bu sayede merkez bankaları faiz oranlarında yeniden indirimlere başladı. Biz Euro sistemindeyiz ve 2 kere indirime gidildi. Dün akşam da Fed indirimi gerçekleşti. Bu da küreselde yüksek faiz ortamındaki talebin sınırlanacağını gösterir. Küresel ekonomi için iyi bir haber. Küresel ekonomide bu yıl yüzde 3-4 oranında büyüme bekleniyor. Benim beklentim ise yüzde üç buçuk civarında bir büyüme. Bunlar iyi haberler. Daha az iyimser olan haber ise jeopolitik konular. Riskler, jeoekonomik parçalanmaya sebep oldu. Bu parçalanma, hizmet ve mal akışının küresel çapta engellerle karşılaşmasına neden oluyor. Ticaret daha zor olacak, doğrudan yabancı yatırımlar daha zor olacak ve bu süreç kesinlikle kontrol altında tutulmalı. Bunu sağlamanın yolu da iletişimi korumak ve uluslararası işbirliğini sürdürmek. Bu sebeple burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'nin coğrafi konumu harika. Asya ve Avrupa arasında bir köprü. Maalesef aynı zamanda jeopolitik riskleri oluşturan bazı çatışmaların da hemen yanında. Ancak ben uluslararası işbirliğine inanıyorum. Hepimizin parçası olduğu, kurallara dayalı uluslararası düzene inanıyorum ve korumamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Yüksek enflasyonun kontrol altına alınması lazım”

Türkiye’nin en büyük 17. ekonomi olduğunun altını çizen Knot, “Büyüyen ve genç bir nüfusa sahip. Büyüme oranları da ortalamanın üstünde seyrediyor. Bence Türkiye'nin ekonomisi gitgide daha büyük ve önemli hale gelecek. Tabii bunun olması için yüksek enflasyonun kontrol altına alınması lazım. Fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor çünkü fiyat istikrarı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin çok önemli bir parçası” ifadesini kullandı.