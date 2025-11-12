Hollanda’da iflaslar yüzde 23 azaldı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayında mahkeme günleri dikkate alındığında 253 işletme (şahıs şirketleri dahil) iflas etti. Bu sayı, 2024 yılının aynı dönemine göre 75 daha az, yani yüzde 23 düşüş anlamına geliyor. Eylül ayına kıyasla da iflaslarda yüzde 8 azalma görüldü.

CBS, verilerdeki değişimi daha iyi anlamak için “iflas oranı” göstergesini de açıkladı. Bu oran, her 100 bin işletmeden kaçının iflas ettiğini gösteriyor. Ekim 2025’te bu oran 6,8 olarak ölçülürken, geçen yıl aynı dönemde 9,0 seviyesindeydi.

Konaklama sektörü zirvede

İflas oranı en yüksek sektör konaklama ve yiyecek hizmetleri oldu. Bu alanda her 100 bin işletmeden yaklaşık 23,3’ü iflas etti. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 39,3 idi.

CBS verileri, 2015 yılından bu yana iflas oranlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

2015 Mart ayında rekor seviye olan 24,8’den sonra başlayan gerileme, özellikle 2021 Ağustos’unda 3,4 ile en düşük seviyeye ulaşmıştı. 2024 sonlarından itibaren ise oranlarda hafif bir düşüş eğilimi sürüyor.

Uzmanlara göre, Ekim ayında iflaslardaki azalma Hollanda ekonomisinde genel bir istikrarın işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı sektörlerde, özellikle hizmet ve perakende alanlarında yüksek maliyet baskısının devam ettiği vurgulanıyor.