Hollanda’da Türk işletmelerin cirosu 10 milyar euroyu geçiyor

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – AB ülkesi Hollanda’da yaşayan Türk işletmelerin yıllık 10 milyar Euro ciroya ulaştığı, bu ülkedeki Türklerin de Türkiye’ye yatırım yapmak istediği belirtildi.

Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem Emre, Hollanda’da irili ufaklı 20 binden fazla Türk işletmesi olduğunu söyledi. Gelecek nesillerin Türkiye ve ülke ekonomisine bağlılığının çok önemli olduğunu belirten Emre, Hollanda’daki Türk işletmelerin sağladığı ekonomik gücü Türkiye’ye yansıtmak istediğini söyledi.

Türklerin yıllık cirosu 10 milyar Euro’yu geçiyor

Hollanda’da Türkçe, tarih ve dil kültürü dersleri başlattıklarını ifade eden Ethem Emre, Türk toplumunun kendisini sürekli geliştirdiğine dikkat çekti. Emre, şöyle devam etti.

‘’Türk toplumu Hollanda’da kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Hollanda’da 500’ü büyük ve en az 10 kişi istihdam yaratan işletmelerde dahil olmak üzere irili ufaklı 20 binden fazla Türk işletmesi var. Türk işletmelerin yıllık cirosu 10 milyar Euro’yu geçiyor. Hollanda’daki Türk yatırımcılar, Türkiye’de de yatırım yapmak istiyor. Ancak, aksine Türkiye’den sermaye çıkışı var.’’

Hollanda’da yaşayan Türklerin, Türkiye’deki miraslarını elden çıkarıp sağladıkları sermayeyi Hollanda’ya çekmeye çalıştığını anlatan Emre, şöyle konuştu.

‘’Hollanda’da 3’üncü, 4’üncü kuşaklar Türkiye’deki miraslarını elden çıkarıp sermayeyi Hollanda’ya getirmek istiyor. Bu ülkede yaşayan Türkler varlıklarını da ortaya koymalı. Hollanda’da Türk hukuk sistemini anlatıyoruz. Bu nedenle 4 avukatımız var. Türkiye’nin her yerinde davaları izliyor.’’

Beyin ve sermaye göçü durdurulmalı

Türk iş insanlarının kendilerini sürekli geliştirdiğini anlatan Emre, Hollanda’da yaşayıp da Türkiye’de iş yapan Türklerin çok mağdur olduğunu bildirdi. Ethem Emre, şunları kaydetti.

‘’Avrupa’da bir hayli başarılı olan Türk iş insanları Türkiye’deki iş kültürüne ayak uyduramıyor. Hollanda ve Avrupa’da yasalara aykırı işlem yapmak çok zor. Bu nedenle iş kültürü bakımından zorlanıyor. Yabancı sermayeye Türkiye’de yatırım yapın diye çağrılar yapılıyor. Türkiye’den yurtdışına beyin göçü artıyor. Beyin göçü ve sermaye durdurulmalı ve tersine çevrilmeli.

Avrupa’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyette bulunan Türk iş insanlarına Türkiye’de yatırım yapmaları için çağrıda bulunulmalı. Türkiye’de yatırım yapacak olan gurbetçi Türklere teminat verilmeli ve değer verilmeli. Yurt dışında da kaderimize terk edildik.’’

Hollandalı siyasetçilere de çağırıda bulunan Ethem Emre, ‘’Hollanda’da yabancıların entagrasyonu bugünkü mevcut şekliyle olmaz, yürümez. Devlet yabancılardan uzaklaştı. Vergi Dairesi yabancıları fişledi. Yabancılar izole ediliyor’’ dedi.