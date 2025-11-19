Hollanda'dan Çin'e geri adım: Nexperia'daki "devlet müdahalesini" askıya aldı

Hollanda hükümeti, Çin ile yapıcı görüşmelerin ardından çip üreticisi Nexperia'ya yönelik "devlet müdahalesini" askıya aldığını açıkladı.

Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Eylül 2025’te el koyduğu Nexperia’daki kontrolü yeniden Çinli sahibine geri vereceğini belirtti.

Karremans, bunun Çin'e yönelik iyi niyetin bir göstergesi olduğunu aktararak, “Çin'in çip tedarikini sağlamak için aldığı önlemler konusunda iyimseriz. Önümüzdeki süreçte Çin ile yapıcı diyaloğa girmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümeti, şirkete el koymuştu

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya 30 Eylül’de el koyarak faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Bu karar, Wingtech'in teknoloji ve üretim tesislerini Çin'e transfer etme sürecinde olmasıyla gerekçelendirildi.

Şirketin Çinli Üst Yöneticisi (CEO) Cang Şüecıng görevden alınırken şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak, "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler" gösterilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, "Bu işaretler, Hollanda ve Avrupa topraklarında kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit eder nitelikteydi. Bu kabiliyetlerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturabilirdi. Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların, acil bir durumda kullanılamaz hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Karremans, "kritik teknoloji ve kabiliyetlerinin Avrupa dışına çıkabileceği" gerekçesiyle kararı savunmuştu.

Nexperia'nın Çin birimi, 17 Ekim'de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda şirketin Avrupa’daki merkezinin Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu bildirmişti.

Pekin yönetiminin de şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla Nexperia'nın çip sağladığı çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Temel çipleriyle büyük bir pazar payına sahip olan Nexperia'da, tedarik sorunu otomotiv endüstrisi ve diğer sektörleri olumsuz etkilemişti. Otomotiv tedarikçilerinin elektronik bileşen üretimi geçici olarak kesintiye uğradı.