Hollanda’nın Nexperia kararı küresel krizi tetikledi: Otomobil üretimi durma noktasında

Hollanda hükümetinin Çinli çip üreticisi Nexperia'ya el koymasının ardından duran ihracat otomotiv sektöründe yeni tedarik krizinin fitili ateşlerken, küresel otomobil üreticileri de üretimi azaltmaya hazırlanıyor.

Otomobil devleri üretim kesintilerine hazırlanıyor

Honda Motor, çip sıkıntısına karşı önlem olarak Kuzey Amerika'daki bazı tesislerinde üretimi askıya alırken, Civic sedan ve CR-V'nin üretildiği Kanada'daki fabrikanın üretim hacmi de yarıya indirildi. Öte yandan Meksika'daki fabrika da salı günü kapatıldı.

Ford Motor, Nexperia anlaşmazlığını "siyasi" bir mesele olarak nitelendirirken, General Motors yatırımcılarına çip kısıtlamalarının üretimi etkileyebileceğini bildirdi.

Stellantis ise yaptığı açıklamada "olası etkileri değerlendirmek ve hafifletmek için Nexperia ve diğer tedarikçilerle iş birliği yaptıklarını" söyledi.

Stoklar tükenmek üzere

Nissan Motor, mevcu stokunun kasım ayının ilk haftasına kadar yeteceğini belirtirken, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor da, çip kesintisinin şimdilik üretim sürecinde sınırlı etki yarattığını açıkladı.

Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin de birkaç gün içinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, kıtadaki otomobil üreticileri fabrikaların kapanmasını önlemek için azalan rezervlere güveniyor.

Alman devi Mercedes-Benz, dün yaptığı açıklamada şimdilik yeterli Nexperia çipine sahip olduğunu bildirdi.

Nexperia anlaşmazlığının çözülememesi halinde Amerikan otomotiv sektörünün de krizden etkileneceği belirtiliyor.

Nexperia anlaşmazlığı, Çin'in elektrikli araçlar için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracat şartlarını sıkılaştırdığı ve ticaret anlaşmazlığının büyüdüğü bir dönemde ortaya çıkı. Çin lideri Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından olumlu sinyaller verirken, sektördeki belirsizlik sürüyor.